Nuovo bando del Por Fesr per edifici pubblici più green I contributi sono rivolti a Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di comuni Con il nuovo bando del Por Fesr, approvato dalla Giunta regionale, la Regione rinnova l'impegno a sostegno degli enti pubblici nel raggiungere obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e nell'edilizia residenziale pubblica. I contributi, che rientrano nelle risorse dell'Asse 4 del Por Fesr 2014-2020 per la promozione della low carbon economy, sono rivolti a Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di comuni, compreso il circondario imolese, società in house. Il nuovo bando prevede il cofinanziamento di spesa pari al 30% di contribuzione massima. Per ciascun intervento è previsto un contributo massimo di 500.000 euro. Come accedere ai contributi Le richieste di cofinanziamento per gli interventi oggetto del bando sono aperte dal 18 dicembre 2017 fino al 31 marzo 2018, attraverso l'applicativo Sfinge2020. Notizia sul portale del Por Fesr