Il Treno Verde di Legambiente fa tappa a Ravenna

Energia pulita, reti elettriche intelligenti, efficienza e mobilità sostenibile al centro del viaggio in Italia del Treno Verde di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato, campagna itinerante che ha l'obiettivo di raccontare le esperienze di enti locali, aziende, famiglie che già hanno attuato la rivoluzione energetica rinnovabile. Un percorso in 12 città per chiedere all’Europa obiettivi più stringenti e sfidanti nel Pacchetto Energia e Clima 2030, ancora in fase di discussione, e all’Italia di svolgere un ruolo da leader sul clima, con politiche più ambiziose, per dare maggiore concretezza e solidità al cambiamento già in atto.

Il Treno Verde si fermerà in Emilia-Romagna dal 15 al 17 marzo 2018, con la tappa di Ravenna. Il primo giorno in particolare, alle 11.30, sarà inaugurato il Treno Verde con la stampa, le scuole e le autorità; seguirà la premiazione delle buone pratiche energetiche in Emilia-Romagna. Nel pomeriggio, dalle 14.15, inizierà il convegno Attuare la transizione energetica: politiche, strumenti e buone pratiche, con la presentazione del dossier Comuni rinnovabili Emilia-Romagna e la partecipazione dell’assessore regionale alle Attività produttive, piano energetico e ricostruzione post-sisma, Palma Costi.

Programma convegno sulla transizione energetica