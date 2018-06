Info Made Green in Italy: pubblicato il regolamento attuativo All'elaborazione ha collaborato l'Emilia-Romagna con il Ministero dell'Ambiente Tweet Tweet Nella Gazzetta Ufficiale n° 23 del 29 maggio 2018 è stato pubblicato il Regolamento per l’attuazione dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti denominato Made Green in Italy, introdotto in Italia dall’art. 21 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell´uso eccessivo di risorse naturali. La Regione Emilia-Romagna ha collaborato con il ministero dell'Ambiente sia alla scrittura dell'articolo 21 della Legge 221/2015 sia alla stesura del Regolamento attuativo dello schema, anche sulla base delle sperimentazioni condotte tramite progetti pilota. Notizia sul portale Arpa Emilia-Romagna Azioni sul documento Stampa