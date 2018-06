Info Riapre in Fondo Energia, stanziati 20 milioni di euro Le imprese interessate possono presentare domanda fino alle ore 16 del 2 agosto 2018 Tweet Tweet Dal 4 giugno 2018 fino alle ore 16 del 2 agosto 2018 le imprese dell’Emilia-Romagna hanno ancora la possibilità di presentare domanda di accesso alle risorse del Fondo Energia. Sono stati stanziati infatti altri 20 milioni di euro per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le aziende potranno presentare domanda di agevolazione esclusivamente sul Fondo Energia sul sito web dedicato.

I soggetti interessati a presentare domanda sono invitati a farlo in tempi rapidi per avere maggiori garanzie in merito alla disponibilità dei fondi, che potranno essere chiusi anticipatamente in caso di esaurimento. Tutti i progetti legati alle domande di finanziamento del Fondo Energia dovranno essere realizzati (rendicontati al 50%) ed erogati entro fine novembre 2018.

Il Fondo multiscopo, di cui il Fondo Energia è parte, ha una compartecipazione pubblica al 70% a tasso zero e privata, bancaria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti dalla Regione tramite il Consorzio Unifidi, selezionato con gara pubblica europea. Il Fondo finanzia progetti attraverso la concessione di mutui di importo fino a € 500.000, durata massima 96 mesi, a tasso zero per il 70% dell'importo ammesso, e ad un tasso convenzionato non superiore all'EURIBOR 6 mesi +4,75% per il restante 30%. Il Fondo Energia offre la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese tecniche di progettazione dell'intervento (a esempio la diagnosi energetica) pari al 12,5% della quota di finanziamento pubblico concesso all'impresa.