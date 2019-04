La Regione Emilia-Romagna a Lisbona con il progetto Mistral

All'European maritime day, in programma il 16 maggio 2019 a Lisbona, sarà presente anche la Regione Emilia-Romagna con il progetto Mistral.

Mistral, avviato nel mese di aprile 2018 con il Kick-off Meeting a Bologna e il primo Big Med Forum che ha coinvolto tutti i referenti politici del partenariato a Ravenna a luglio 2018, unirà l'incontro tecnico e il secondo Big Med Forum a Sines (Portogallo) il 15 maggio 2019, con il workshop Acting together in a regional ecosystem dell’European Maritime Day - Emd.

Il progetto europeo Mistral - Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth promuove un ecosistema transnazionale di innovazione in cui le imprese collaborano con il mondo della ricerca e il settore della formazione.

European maritime day è un evento annuale durante il quale i rappresentanti della comunità marittima europea si incontrano per discutere, sviluppare relazioni con partner strategici, creare nuovi contatti e predisporre azioni congiunte. L’edizione 2019 dell'evento si focalizza sull'imprenditoria, l'innovazione e gli investimenti per trasformare i settori marittimi tradizionali e incentivare le tecnologie emergenti e le catene di valore. Si rivolge a professionisti in ambito marittimo, imprenditori, leader di aziende, governi, istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative e mondo accademico. In parallelo con la Conferenza di Lisbona, è stata organizzata una serie di eventi locali in tutta Europa che coinvolgeranno un pubblico più ampio.

Programma del workshop del 15 maggio 2019